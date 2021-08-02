Блинкен заявил о готовящемся США с союзниками коллективном ответе Ирану

Соединенные Штаты в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовятся к ответу Ирану на нападение на торговое судно. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

«Мы находимся в очень тесном контакте с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ», — заявил госсекретарь США во время брифинга.

Блинкен не уточнил, почему, по его версии, Иран мог напасть на судно, которое было пустым. Об отсутствии груза на борту утверждают в судоходной компании. Госсекретарь не стал делиться планами и возможными ответными шагами.

В свою очередь США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на торговое судно Mercer Street в Аравийском море. Жертвами атаки стали два человека. Инцидент произошел 30 июля примерно в 280 км от побережья Омана.