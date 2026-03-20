Организатора терактов в трех российских регионах приговорили к 29 годам заочно

К 29 годам заочно приговорен один из организаторов терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях Дмитрий Антонюк, действовавший по указке Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно в отношении Дмитрия Антонюка (Прокопьева, Дорина). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,в» ч.2 ст. 205 (3 эпизода) УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 205 (2 эпизода) УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Антонюк действовал в интересах украинских спецслужб в период 2022–2023 гг. Он организовал приобретение и отправку российскими гражданами Дмитрием Туриевым, Татьяной Туриевой и Максимом Косяченко средств для совершения ряда терактов на территории России.

Россияне по заданию Антонюка неоднократно приобретали, активировали и отправляли на Украину средства мобильной связи для последующей передачи членам украинских диверсионных групп, которые использовали их в 2023 году при совершении двух подрывов на участках железной дороги в Брянской области в мае, подрыва на участке железной дороги и минировании транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне, а также при совершении атаки с применением БПЛА на объект Минобороны в Калужской области в августе.

Суд заочно назначил Антонюку наказание в виде лишения свободы на срок 29 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Он объявлен в международный розыск.

В августе 2025 года суд приговорил Косяченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Туриева получила 16 лет колонии общего режима, Туриев — 20 лет заключения с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.

Также всем троим назначено ограничение свободы сроком на два года после того, как они покинут колонии.

