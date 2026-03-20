Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Организатора терактов в трех российских регионах приговорили к 29 годам заочно

Shutterstock/FOTODOM

К 29 годам заочно приговорен один из организаторов терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях Дмитрий Антонюк, действовавший по указке Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно в отношении Дмитрия Антонюка (Прокопьева, Дорина). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,в» ч.2 ст. 205 (3 эпизода) УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 205 (2 эпизода) УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Антонюк действовал в интересах украинских спецслужб в период 2022–2023 гг. Он организовал приобретение и отправку российскими гражданами Дмитрием Туриевым, Татьяной Туриевой и Максимом Косяченко средств для совершения ряда терактов на территории России.

Россияне по заданию Антонюка неоднократно приобретали, активировали и отправляли на Украину средства мобильной связи для последующей передачи членам украинских диверсионных групп, которые использовали их в 2023 году при совершении двух подрывов на участках железной дороги в Брянской области в мае, подрыва на участке железной дороги и минировании транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне, а также при совершении атаки с применением БПЛА на объект Минобороны в Калужской области в августе.

Суд заочно назначил Антонюку наказание в виде лишения свободы на срок 29 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Он объявлен в международный розыск.

В августе 2025 года суд приговорил Косяченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Туриева получила 16 лет колонии общего режима, Туриев — 20 лет заключения с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.

Также всем троим назначено ограничение свободы сроком на два года после того, как они покинут колонии.

Ранее украинскому хакеру заочно дали 10 лет за взлом сервисов доставки еды в РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!