«Это же бред»: Пригожин заступился за Долину после новых нападок

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о новой волне хейта в сторону народной артистки России Ларисы Долиной. Он заявил, что сейчас многие пытаются получить хайп благодаря ситуации, в которой оказалась певица после продажи квартиры в Хамовниках. Слова продюсера передала Общественная Служба Новостей.

Пригожин заявил, что ему забавно наблюдать за тем, как некоторые артисты пытаются пропиарить себя с помощью негодования в сторону Долиной. По мнению артиста, некоторые звездные коллеги намеренно говорят, как сильно певица упала в их глазах.

«Все на нее набрасываются, хотя она, если мне не изменяет память, уже принесла свои извинения, отдала ключи новой владелице квартиры. Теперь всех не устраивает то, что она пытается вернуть деньги у мошенников, которые обманным путем похитили у нее. Любой человек на ее месте делал бы то же самое. Но в глазах других она просто пытается вновь нажиться. Это же бред», — сказал продюсер.

Однако, по мнению Пригожина, Долина вряд ли покинет эстраду на фоне новых скандалах. Он подчеркнул, что артистам свойственна стойкость, поскольку им приходится многое проходить. Продюсер добавил, что даже если в зрительном зале останется хотя бы один слушатель, исполнитель будет для него выступать.

Напомним, Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры в Хамовниках, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря 2025 года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Долину выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас артистка живет в съемном жилье.

