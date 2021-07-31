The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой

У России есть уникальное инновационное оружие-амфибия, которое не теряет своей эффективности даже под водой. Об этом рассказал писатель из Мичигана Питер Сучиу в своей статье для The National Interest.

По его словам, российский автомат двухсредный специальный (АДС), в отличие от многих других автоматов, способен функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Это оружие используется в кругах подразделений военно-морского флота, АДС стал заменой для таких моделей, как специальный подводный автомат (АПС) и штурмовая винтовка АК74М. Это «амфибийное» оружие было создано для боевиков-водолазов армии России.

Разработали АДС в 2007 году, но публике его представили в 2013 году. У автомата есть несколько преимуществ: компактность, удобное расположение магазина. АДС — это газовое оружие избирательного огня, которое производит выстрелы с закрытого затвора и имеет только предохранитель ударника, рассказал Сучиу.

Российский автомат может ликвидировать цель в подводных условиях на расстоянии до 20 м и на глубине до 6 м. На суше дальность автомата оценивается в 600 м, что соответствует показателям многих штурмовых винтовок.

Ранее в США сравнили российский самолет Су-75 и американский истребитель F-35.