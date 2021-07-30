Пентагон вводит обязательную вакцинацию

Оборонное ведомство Соединенных Штатов в четверг, 29 июля, ввело в действие требование об обязательной вакцинации военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил США, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Пентагона Джамала Брауна.

«В соответствии с распространенными президентом предписаниями все военные и гражданский персонал министерства должны предоставить свой статус вакцинации. В случае невозможности или нежелания делать это персонал будет обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию, проходить регулярное тестирование и будет ограничен в отправлении в командировки», — заявил Браун.

Ранее Google объявила об обязательной вакцинации всех сотрудников, работающих в офисах.

Кроме того, директор Google и Alphabet Сундарараджан Пичаи добавил, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. Он подчеркнул, что это продление даст компании время на восстановление работы.