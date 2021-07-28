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Зеленский ввел нового главу ВСУ в состав СНБО

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vzaluznyj/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу Вооруженных сил страны Валерия Залужного в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Офис президента Украины.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака», — написано в тексте указа о назначении.

Этот указ начинает действовать со дня его публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ.

По словам украинского лидера, сфера обороны страны «должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями».

Генерал-майор Валерий Залужный пришел на место генерал-полковника Руслана Хомчака, ранее он руководил оперативным командованием «Север».

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