Путин примет участие в церемонии спуска супертраулера в день ВМФ

Владимир Путин после участия в Главном военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Праздник состоится в воскресенье, 25 июля, в Петербурге.

«Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов», — уточнили представители Кремля.

В параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих ВМФ, свыше 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Еще для мероприятия задействуют 48 самолетов, а также вертолетов морской авиации.

Данный супертраулер является третьим из 10 новейшего поколения, которые собирают в рамках программы развития гражданского судостроения.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России.