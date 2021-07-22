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Два корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Два боевых корабля военно-морских сил Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Отмечается, что ракетные фрегаты «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» уже вошли в бухту Золотой Рог и в обеспечении буксиров Тихоокеанского флота занимают свои места в парадном строю.

Всего на мероприятии будет задействовано семь боевых кораблей. Генеральная репетиция парада кораблей Тихоокеанского флота пройдет 23 июля, а праздничные торжества в честь Дня Дня Военно-морского флота России во Владивостоке — 25 июля в акватории бухты Золотой Рог.

При этом в текущем году на водной станции не будут проводится военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление из-за действующих во Владивостоке карантинных мер.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки.

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