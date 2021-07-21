Российские ракетоносцы выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута их сопровождали стратегические ракетоносцы истребители F-16 ВВС Норвегии. Уточняется, что полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов», — говорится в сообщении министерства.

Ранее российский фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания по стрельбе гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Ракета успешно поразила цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море. Госиспытания «Циркона» пройдут в августе. Они станут завершающим этапом перед становлением ракеты на вооружение. Планируется, что ею оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

При этом «Циркон» уже авансом окрестили «убийцей авианосцев» — по мнению авторов журнала The National Interest, за счет своей огромной скорости обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка этой ракеты проделает огромную дыру в авианосце.