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Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate

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Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что тактический истребитель Checkmate — это легкая «конница», способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает «шах и мат», — пояснил Чемезов.

Ранее на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 началась презентация нового российского истребителя 5-го поколения Cheсkmate. Самолет разрабатывается компанией «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Стало известно, что прототип самолета Checkmate поднимется в воздух в 2023 году. Он будет стоить $25-30 млн.

Истребители Checkmate будут доступны заказчикам через 5,5 лет.

20 июля открытие 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 посетил президент России Владимир Путин.

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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