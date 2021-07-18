Саакашвили рассказал о плане Вашингтона по захвату Донецка

Во время горячей фазы боев в Донбассе у США был план по захватку Донецка, заявил в интервью телеканалу «Украина 24» экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По словам политика, бывший директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал Киев начать наступательную операцию на Донецк и даже подготовил соответствующий план для взятия города. Когда именно имело место данное событие Саакашвили, однако, не уточнил.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС. <...> Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — сказал Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской уточнил, что Петреус настаивал на том, чтобы захватить Донецк, так как был уверен в том, что силовики могли самостоятельно справиться с этим. Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала тогдашнему президенту Петру Порошенко, но тот его проигнорировал.

«Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум», — сказал он.

Саакашвили добавил, что тогда он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним это предложение, но экс-президент Украины увел тему разговора в другое русло.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети.