Морская авиация Черноморского флота получил на вооружение Ка-27М

Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) России будут перевооружены на новые вертолеты Ка-27М, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«На модернизированных машинах заменяется практически все оборудование, устанавливается усовершенствованная радиолокационная техника, авионика, магнитометр, гидроакустические подсистемы», — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Под перевооружение попадет авиационный парк 318-го отдельного смешанного авиационного полка ЧФ. Обновленные вертолеты помогут российскому флоту с наведением ракетных комплексов — сверхзвуковых «Яхонта» и гиперзвукового «Циркона».

От базовых Ка-27, которые стоят на вооружении 318-го отдельного смешанного авиационного полка, усовершенствованная модель отличается усиленным радарным вооружением, которое будет эффективно работать в акватории Средиземного моря.

Ранее российская армия отчиталась о поставках вооружения.