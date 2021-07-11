NI рассказала об оплошности, которую в НАТО допустили из-за Крыма

Автор издания The National Interest Доминик Сансоне в своей статье написал, что провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно отражаются на репутации стран-членов альянса.

В материале говорится, что агрессивная риторика Вашингтона и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к Российской Федерации выходит за пределы национальных интересов стран Запада и не находит поддержки у европейских и американских граждан.

Публицист выразил мнение, что Белый дом «мало что выиграет» от подобных действий, «но и много потеряет» и в имидже, и во влиянии.

При этом он считает, что ни один из членов НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, из-за чего любые их провокационные действия или заявления превращаются в блеф.

Сансоне также указал, что американским властям следует помочь Киеву в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в США заявили, что в случае возможной войны с Россией Соединенные Штаты и их союзники по НАТО без проблем «сокрушат» Москву.