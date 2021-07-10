Стало известно, когда начнутся госиспытания ракет «Циркон»

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА «Новости», когда стартуют государственные испытания российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

По его словам, они начнутся в июле.

«До конца этого месяца в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — сказал источник.

Данная стрельба станет первым пуском ракет «Циркон» в текущем году и четвертым пуском за все время с фрегата «Адмирала Горшкова».