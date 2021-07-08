Джонсон заявил, что большая часть британских военных покинула Афганистан

Большинство британских военнослужащих уже покинули территорию Афганистана. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин парламента, передает The Guardian.

Премьер отметил, что по очевидным причинам не может раскрыть график выводы британских сил.

«Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой», — сказал Джонсон, добавив при этом, что королевство продолжит и дальше поддерживать Афганистан, в том числе против террористических угроз.

Премьер добавил, что иностранное военное присутствие в афганском государстве никогда не планировалось быть долговременным. По его словам, для США и НАТО речь шла лишь о сроках вывода своих контингентов.

Глава британского правительства напомнил, что Великобритания завершила боевые операции в Афганистане в 2014 году. Позднее значительная часть британских сил покинули эту страну, а перед оставшимися там 750 военными были поставлены другие задачи.

5 июля газета The Telegraph со ссылками на свои источники сообщила, что Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане после вывода иностранных войск из страны. Отмечалось, что британские военные будут обучать афганских коллег.

Позднее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Афганистан может столкнуться с ростом терроризма после вывода из страны войск иностранной коалиции.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.