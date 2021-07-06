США вывели из Афганистана 90% военных

Соединенные Штаты вывели из Афганистана более 90% своего военного контингента. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление объединенного центрального командования ВС США.

«США официально передали министерству обороны Афганистана семь объектов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США без предупреждения оставили авиабазу Баграм в Афганистане. Сообщалось также, что главы радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством. При этом, по данным СМИ, сотни сотрудников афганских сил безопасности бежали в соседний Таджикистан в связи с наступлением Талибана, которое началось после того, как Соединенные Штаты покинули свою главную афганскую базу Баграм.

В 2020 году США и движение «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.