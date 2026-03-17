Шойгу заявил о росте терактов в России в 2025 году

Шойгу: число терактов в России в 2025 году выросло на 40%
Алексей Никольский/РИА Новости

В России в 2025 году было совершено 1830 терактов, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом заявил в ходе совещания секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В 2025 году на территории России совершено 1830 терактов, что на 40% больше, чем в 2024 году — 1101, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году — 271», — сказал Шойгу на совещании в Екатеринбурге.

Рост числа терактов он объяснил тем, что «преступный украинский режим и его покровители не оставляют попыток совершения диверсий и терактов внутри России».

Также Шойгу отметил, что ни один регион в России не находится в безопасности на фоне динамики развития средств поражения у Украины. Первоочередными целями украинской армии являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса, рассказал секретарь Совбеза.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что с территории Украины еще недавно нельзя было достать Урал, но теперь этот район, расположенный между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, находится в зоне непосредственной угрозы.

Ранее Шойгу призвал правильно оценивать уровень угроз для России.

 
