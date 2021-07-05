В США опровергли сообщения об обстреле своих военных в Сирии

Представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто на своей странице в Twitter опроверг информацию о том, что военные силы США подверглись ракетному обстрелу в Сирии.

«Сообщения о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу сегодня, не соответствуют действительности», — написал Маротто.

Ранее сообщалось, что военная база США, находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. При этом удар был нанесен с территории, где располагаются позиции проиранских группировок.

На прошлой неделе стало известно, что был обстрелян район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).