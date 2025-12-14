На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия опозорилась из-за визита президента Польши

Sputnik: президента Польши Навроцкого встретили в Латвии на грязном автомобиле
true
true
true
close
соцсети

В Латвии разгорелся скандал из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом сообщает агентство Sputnik.

«Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль», — говорится в публикации.

К посту прикреплена фотография, на которой можно увидеть грязный черный автомобиль у трапа самолета Навроцкого. Как уточнило агентство, этот снимок быстро распространился в сети и вызвал негативные комментарии.

Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации является обязанностью принимающей страны. Дипломат подчеркнул, что в этот день в Риге, куда прилетел президент, шел дождь, а в аэропорту нет автомойки.

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за торжественную встречу украинского лидера Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле». Он назвал позором подобное приветствие президента, в стране которого разгорелся крупный коррупционный скандал. Политик призвал французские власти «прекратить непристойное действо». По его словам, Франция должна стремиться к миру и не отправлять на Украину больше «ни одного евро и ни одной единицы вооружения».

Ранее Трампу пришлось совершить экстренную посадку на сломанном вертолете.

