Ушаков высказался об урегулировании на Украине по «корейскому варианту»

Ушаков: урегулирование на Украине по корейскому варианту никогда не обсуждалось

Урегулирование конфликта на Украине по «корейскому варианту» никогда не обсуждалось. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы это не обсуждали, ни разу», — заявил он.

Ушаков добавил, что необходимо «снять кальку с корейской темы». Помощник российского лидера подчеркнул, что даже не слышал о подобном обсуждении.

По его словам, у США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами. Ушаков отметил, что Россия пока не видела обновленный мирный план американской стороны. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала информации от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

Ранее Путин назвал главную гарантию безопасности России.