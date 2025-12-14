В Омске Nissan Primera с людьми на скорости влетел в столб, водитель не выжил

В Омске водитель Nissan Primera не выжил в ДТП со столбом

В Омске иномарка с людьми влетела в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«На омской трассе ночью произошла авария с трагическими последствиями. В районе 66-го километра трассы Омск – Черлак автомобиль Nissan Primera потерял управление, сбился с дороги и столкнулся с опорой линии электропередач», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла. По данным канала, в результате столкновения владелец автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. На место ДТП прибыли медики, которые осмотрели пострадавших пассажиров и отпустили их домой.

До этого в Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

