Стало известно, когда будет принято решение по допуску российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что информация по иску СБР в Спортивный арбитражный суд (CAS) может появиться в течение двух ближайших недель. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ждем, всё подали. Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру», — сообщил он.

СБР подал иск в CAS к Международному союзу биатлонистов (IBU) 10 декабря.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее Международный союз биатлонистов ответил на иск СБР в CAS.