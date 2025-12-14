Нагиев о съемках в «Елках»: «Подписываешь контракт с дьяволом»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев высмеял франшизу «Елки» на премьере 12-й части. Его слова передает NEWS.ru.

Нагиев удивился большому количеству людей на премьере «Елки-12». Он пошутил, что сейчас в российских кинотеатрах совсем плохо с показом зарубежного контента, раз россияне пришли на эту новогоднюю кинофраншизу.

«Снявшись единожды в «Елках», ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — в шутку отметил артист.

Нагиев добавил, что уже получил сценарий 13-й части «Елок».

Помимо Нагиева, в актерский состав «Елки 12» вновь вошли Марат из «Слова пацана» Рузиль Минекаев, звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков и артистка Надежда Маркина. К ним также присоединились ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, блогерша Мария Камова (она же — Маш Милаш), комикесса Ольга Картункова, а также — Андрей Максимов, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая.

