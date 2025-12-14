Россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги

20-летний житель Твери смог вернуть деньги, которые перевел мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Молодой человек получил в мессенджере сообщение от знакомого, в котором тот попросил оплатить его заказ на сумму 12 тысяч рублей. Парень выполнил просьбу собеседника, отправив деньги с кредитной карты. У молодого человека возникли сомнения после того, как знакомый вновь попросил перевести ту же сумму. Он связался с ним другим способом и узнал, что аккаунт взломали мошенники.

Житель Твери обратился в службу поддержки банка. Сотрудники отменили операцию и вернули клиенту деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

До этого в Воронеже пенсионер лишился 14 млн рублей из-за действий мошенников. Аферист представился 73-летнему мужчине «курьером» и под предлогом получения посылки выманил у пенсионера код из СМС. Затем воронежцу стали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и Центробанка и убедили его продать свой автомобиль «Лада Нива», а затем отдать курьеру все вырученные со сделки средства и находившиеся дома накопления. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

