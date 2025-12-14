Ушаков допустил ухудшение мирного плана США после контактов с Украиной и Европой

Ушаков: мирный план США после переговоров с Украиной и ЕС вряд ли будет хорошим

У США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«То, что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее», — сказал представитель Кремля.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее озвучила Москва на переговорах с американскими представителями.

«Мы очень четко изложили свою позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», — отметил Ушаков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала информации от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что утечки в СМИ о контактах президента Украины Владимира Зеленского с лидерами ЕС и США говорят о том, что Киев просит гарантии безопасности только для себя. В свою очередь Россия, как отметил министр, настаивает, чтобы были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта.

