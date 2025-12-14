На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец ударил гостя ножом в живот во время застолья

В Петербурге застолье обернулось поножовщиной
Shutterstock

В Петербурге 64-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 35-летнего гостя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 12 декабря в квартире дома №25 по улице Руднева — сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили там мужчину с ножевым ранением в область живота. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На месте происшествия правоохранители задержали хозяина жилища. Предварительно, мужчины вместе распивали спиртное, и в какой-то момент между ними возникла внезапная ссора. В ходе конфликта пожилой владелец квартиры ударил оппонента ножом в живот. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее отчим с ножом напал на пасынка в больнице Екатеринбурга.

