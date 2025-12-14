В Кремле оценили вклад Украины и ЕС в документы по урегулированию конфликта

Ушаков усомнился, что вклад Украины и ЕС в урегулирование будет конструктивным

Вклад властей Украины и стран — членов Европейского союза (ЕС) в документы по урегулированию конфликта вряд ли будет конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

«Вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема», — сказал Ушаков.

13 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время станет понятна перспектива заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер не стал раскрывать деталей возможной договоренности, но выразил надежду на положительный исход переговорного процесса.

За день до этого Ушаков выразил уверенность, что обсуждение предложений США по Украине будет длительным. По мнению помощника российского лидера, после контактов Вашингтона и Киева в мирный план могут быть внесены изменения, неподходящие для Москвы. Он обратил внимание, что поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Европу направлены на то, чтобы в проекте соглашения появились неприемлемые для РФ положения.

