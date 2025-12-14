На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили вклад Украины и ЕС в документы по урегулированию конфликта

Ушаков усомнился, что вклад Украины и ЕС в урегулирование будет конструктивным
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вклад властей Украины и стран — членов Европейского союза (ЕС) в документы по урегулированию конфликта вряд ли будет конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

«Вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема», — сказал Ушаков.

13 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время станет понятна перспектива заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер не стал раскрывать деталей возможной договоренности, но выразил надежду на положительный исход переговорного процесса.

За день до этого Ушаков выразил уверенность, что обсуждение предложений США по Украине будет длительным. По мнению помощника российского лидера, после контактов Вашингтона и Киева в мирный план могут быть внесены изменения, неподходящие для Москвы. Он обратил внимание, что поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Европу направлены на то, чтобы в проекте соглашения появились неприемлемые для РФ положения.

Ранее в Кремле ответили на идею провести референдум по территориальному вопросу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами