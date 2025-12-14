ВСУ атаковали дронами восемь округов Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ атаковали восемь округов Белгородской области более 50 раз за сутки

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками восемь округов Белгородской области более 50 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По информации губернатора, за прошедшие сутки под ударом ВСУ оказались 12 населенных пунктов, зафиксированы атаки 25 беспилотников, из них 14 были сбиты и подавлены. Один мирный житель был тяжело ранен, повреждения выявили в двух частных домах и социальном объекте.

Гладков уточнил, что по Грайворонскому округу выпустили 17 боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, в Краснояружском округе несколько населенных пунктов подверглись двум обстрелам и атакам пяти беспилотников. Украинские дроны сбиты над Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским, Чернянским и Шебекинским округами.

Накануне Гладков рассказал, что в Белгородской области за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников.

На территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

