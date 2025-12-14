На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке

В Курске девятиклассник ударил одноклассника ножом на уроке
Школьник ударил ножом одноклассника во время урока в школе в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Курский Бомондъ».

По информации источника, инцидент произошел в Курской школе №40 еще 5 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Девушка на видео, опубликованном в канале, рассказала, что один девятиклассник ударил другого ножом прямо во время урока. При этом, по словам автора видео, пострадавшего даже не сопроводили до медицинского кабинета, он дошел до него сам. Далее ребенка госпитализировали в Курскую областную детскую больницу №2 и прооперировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

При этом руководство школы даже не обратилось к родителям с информацией о произошедшем, заявила автор видеообращения. Она возмутилась бездействию педагогов, которые, по ее словам, не раз видели нож в руках у напавшего на одноклассника мальчика и ничего не предпринимали.

В полиции Курской области сообщили, что данное происшествие находится на контроле у начальника управления МВД России по Курску. Там отметили, что сообщение об инциденте поступило в полицию из школы, туда незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

«Нож изъят. Подросток, который нанес ранение, установлен. Он и очевидцы произошедшего в установленном порядке опрошены», — говорится в сообщении.

После прохождения лечения по результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение, добавили в Управлении МВД по Курской области.

В октябре в школе в Саратовской области мужчина напал на ребенка прямо во время урока.

Ранее во Владивостоке школьники устроили массовую драку на проезжей части.

