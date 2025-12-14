Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ в период с 6 по 12 декабря заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах.

В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области. Кроме того, ВСУ сдали Ровное в ДНР. В Днепропетровской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Остаповское, в Запорожской области — Новоданиловка.

Ранее Путину доложили об освобождении части Димитрова в ДНР.