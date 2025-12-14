В Москве вспыхнула общественная баня

В Троицке произошел пожар в общественной бане. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На обнародованных кадрах можно заметить, что из здания идет густой дым. Пожарных машин на месте инцидента не видно.

До этого крупный пожар произошел на пляже в Адлерском районе Сочи. В публикации уточняется, что огонь охватил кафе и складские помещения. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 10:20 (совпадает с мск), после этого на место происшествия были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб. Другие сведения о произошедшем, включая причины пожара и наличие пострадавших, уточняются.

14 декабря в одном из жилых домов в Уссурийске в Приморском крае произошел пожар. Двухэтажное строение практически полностью выгорело. В результате происшествия пострадал 74-летний мужчина, его спасти не удалось. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту возгорания. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Суздале из-за пожара эвакуировали аквапарк.