На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье автозак с задержанными попал в ДТП

112: в Подмосковье автозак с задержанными влетел в фургон
true
true
true

В Московской области автозак с задержанными попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Внутри находился экс-глава парка культуры и отдыха Люберец, ранее арестованный за получение взятки. Авария произошла в Коломне на Рязанском шоссе, на повороте к деревне Молитвино, в ночь с 12 на 13 декабря», — говорится в публикации.

По данным канала, транспорт с задержанными врезался в грузовой фургон. В результате ДТП 11 человек получили травмы. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшей аварии.

До этого в Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Омске водитель Nissan Primera не выжил в ДТП со столбом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами