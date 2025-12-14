В Подмосковье автозак с задержанными попал в ДТП

112: в Подмосковье автозак с задержанными влетел в фургон

В Московской области автозак с задержанными попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Внутри находился экс-глава парка культуры и отдыха Люберец, ранее арестованный за получение взятки. Авария произошла в Коломне на Рязанском шоссе, на повороте к деревне Молитвино, в ночь с 12 на 13 декабря», — говорится в публикации.

По данным канала, транспорт с задержанными врезался в грузовой фургон. В результате ДТП 11 человек получили травмы. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшей аварии.

