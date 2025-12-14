Чумаков о ситуации с квартирой Долиной: «Юмор здесь неуместен»

Певец Чумаков пожелал Лурье и Долиной встретить Новый год в состоянии спокойствия

Певец Алексей Чумаков поддержал Ларису Долину и Полину Лурье в ситуации с квартирой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Чумаков уточнил, что не знает подробностей дела Долиной и Лурье. Он понадеялся, что ситуация поскорее разрешится. Певец пожелал, чтобы женщины встретили Новый год в состоянии спокойствия и счастья.

«Пока мы мусолим эту тему, две женщины находятся в жесточайшем стрессе. У обеих дети, поэтому это сложная ситуация. Юмор здесь неуместен. Сложная и тяжелая ситуация!» — заявил артист.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру.