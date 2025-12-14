«Что у нас происходит в отношениях?» Экс-футболист Тарасов обратился к усталой Костенко

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко выбрались отдохнуть в кафе, откуда игрок записал видео и опубликовал на странице «ВКонтакте».

«Вывел супругу из дома на завтрак. Сколько ты дома просидела вообще? Что у нас происходит в отношениях? Вот вывел жену хоть немножко отдохнуть, потому что она была дома неделю. Сложно, но ничего. Ничего, справимся», — сказал футболист на видео.

У пары по очереди болели дети, Костенко сидела с ними. В ноябре младший сын супружеской четы был госпитализирован с ротавирусом.

Тарасов и Костенко поженились в январе 2018 года. Сначала они официально зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе, а затем провели свадьбу на Мальдивах. Всегоу пары четверо детей.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

