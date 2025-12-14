На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сиднее в результате стрельбы на пляже погибли взрослые и дети

На пляже в Сиднее произошла стрельба, погибли не менее 10 человек

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщили правоохранительные органы Австралии на странице в социальной сети X.

«Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что находящимся на месте происшествия гражданам необходимо укрыться в безопасном месте.

Как пишет Telegram-канал SHOT, стрельбу устроили двое неизвестных. Один из них был ликвидирован, второй получил ранение и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По информации журналистов, в результате ЧП погибли 10 человек, в том числе дети. Еще 60 человек пострадали.

Стрельба произошла во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, отмечается в материале.

13 декабря на территории Брауновского университета в США произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что еще восемь человек находятся в критическом состоянии, их доставили в больницу. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полиция.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.

