В Сиднее в результате стрельбы на пляже погибли взрослые и дети

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщили правоохранительные органы Австралии на странице в социальной сети X.
«Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района», — говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что находящимся на месте происшествия гражданам необходимо укрыться в безопасном месте.
Как пишет Telegram-канал SHOT, стрельбу устроили двое неизвестных. Один из них был ликвидирован, второй получил ранение и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По информации журналистов, в результате ЧП погибли 10 человек, в том числе дети. Еще 60 человек пострадали.
Стрельба произошла во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, отмечается в материале.
13 декабря на территории Брауновского университета в США произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что еще восемь человек находятся в критическом состоянии, их доставили в больницу. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полиция.
Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.