Госдума РФ рассмотрит проект о слежке за экс-заключенными по умным камерам

В ГД РФ поступил проект о слежке за экс-заключенными с помощью биометрии
Илья Питалев/РИА «Новости»

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, авторы которого предлагают использовать биометрические данные бывших заключенных без их согласия и следить за ними посредством умных камер. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Анатолий Выборный.

«Мы предлагаем дать полиции больше цифровых инструментов: данные геолокации, платежных систем и видеокамер. Если Госдума закон примет, УВД (управления внутренних дел — «Газета.Ru») смогут передавать фото разыскиваемых лиц региональным операторам систем видеонаблюдения без согласия самих поднадзорных», — пояснил депутат.

Он обратил внимание, что для предотвращения совершения бывшими заключенными новых преступлений за ними и так осуществляется надзор. Но, по мнению Выборного, государство должно стремиться к тому, чтобы контролировать таких граждан на протяжении всей их жизни. Чтобы добиться этого, сначала властям надо проработать вопрос передачи биометрических данных экс-заключенных в информационные системы.

В ноябре Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона об ужесточении наказания для бывших заключенных, дезертировавших из армии. Согласно документу, фигурантов подобных дел будут лишать свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в РФ предложили разрешить заключенным заводить котов.

