Петербуржцев предупредили о новой мошеннической схеме с «проверкой качества воды»

В Петербурге мошенники начали использовать новую схему обмана — с проверкой качества воды. Об этом в Telegram-канале сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

«Мошенники звонят от имени «Водоканала», предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на «безопасный» счет», — сказано в сообщении.

Правоохранители предупреждают: не стоит никому озвучивать коды из SMS, а если звонят из якобы «Водоканала», не отвечать и перезванивать на официальный номер предприятия, указанный в квитанции, а также на его сайте.

То же самое нужно делать, если звонят якобы из банка, напомнили правоохранители.

До этого в Петербурге 61-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись аферистам. Жительнице Комендантского проспекта неоднократно звонили преступники, представлявшиеся сотрудниками различных организаций. Злоумышленники под предлогом замены домофона убедили петербурженку обналичить крупные суммы денег, а затем отдать их курьеру. В результате женщина передала злоумышленникам более 14 млн рублей.

Ранее омская пенсионерка поверила «бывшим коллегам» и отдала мошенникам 7 млн рублей.