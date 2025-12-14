Россия хочет видеть во главе Украины кандидата, который будет честно выбран народом республики. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя информацию, что следующим президентом мог бы стать мэр Киева Виталий Кличко.

Сенатор усомнился, что Кличко обладает нужными качествами, поскольку остается боксером, а не политиком. Однако он заметил, что выбирать все равно придется только народу Украины.

«Я не могу понять, почему Европа дает свои рекомендации, кого бы они хотели видеть главой Украины. Это уже вмешательство во внутреннее управление страны, причем прямое. Мы же не говорим, кого мы хотели бы там видеть, а хотели бы видеть того, за кого проголосуют украинские избиратели», — сказал Джабаров.

11 декабря политолог Дмитрий Журавлев заявил, что потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он предположил, что Зеленский «скорее всего будет баллотироваться», однако напомнил, что исторически на Украине президенты держаться только один срок. Исключением был Леонид Кучма, однако его вторая каденция оказалась «очень тяжелой», подчеркнул эксперт.

