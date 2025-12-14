В Раде заявили, что Зеленский и Ермак снова «очень активно общаются»

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил общение с экс-начальником. Об этом в своем Telegram-канале утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«После увольнения в офисе президента произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются», — написал он.

Гончаренко отметил, что в данный момент Ермак «потерял то влияние, которое имел раньше», однако «все выглядит так, что со временем он вернется» в украинскую политику. По мнению депутата, по этой причине не назначается новый глава офиса.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

