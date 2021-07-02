Байден: США не завершат вывод войск из Афганистана в ближайшие дни

Президент США Джо Байден сказал, что вывод войск из Афганистана не завершится в ближайшие несколько дней, вопреки заявлениям прессы на эту тему, сообщает Reuters.

При этом Байден подчеркнул, что вывод войск США «идет по плану». По его словам, некоторые силы Соединенных Штатов будут оставаться в Афганистане.

«Речь идет о рациональном выводе [войск] вместе с нашими союзниками. Ничего необычного нет», — сказал глава Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что военные США покинули аэродром Баграм в Афганистане – основную позицию американских войск в ходе борьбы с террористическими группировками.

В апреле текущего года президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.