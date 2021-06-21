В регионах приемы в военные вузы будут осуществлять выездные комиссии

Из-за ситуации с распространением коронавируса военные вузы будут отправлять в регионы специальные выездные комиссии, абитуриентам не придется покидать города проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов», — говорится в сообщении.

Комиссии будут проводить отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России. Отмечается, что в составе выездных групп будут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр.

Выездные комиссии будут работать в российских регионах с 1 по 20 июля. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Министерства обороны, будут учитываться результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции. Данное предложение выдвинули на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в городе.