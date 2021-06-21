Глава МИД Украины упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления страны в альянс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что НАТО ничего не сделало с 2008 года для того, чтобы страна могла стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Дипломат отметил, что на недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украину включат в состав альянса.

«Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса», — сказал Кулеба.

Он заявил, что НАТО при этом не дало ни единого намека на сроки этого процесса.

Министр отметил, что все дело в сроках и в признании со стороны организации, что Украина «многого достигла на пути реформ».

«Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас», — добавил Кулеба.

Лидеры-стран членов НАТО провели встречу 14 июня. Они поддержали право Украины и Грузии на включение в состав альянса и отметили, что потенциальным членам следует продолжать реформы. При этом участники встречи не назвали сроков возможного вступления данных государств в военный блок.