Зеленский заявил, что Украина планирует создать мощнейшую армию в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страны Запада перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих стран. Об этом глава государства сказал в интервью иностранным СМИ, сообщила пресс-служба Офиса украинского лидера.

Зеленский отметил, что необходимо достичь технического и военного превосходства при помощи человеческого фактора. При этом он отметил, что это не всегда хороший вариант.

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас украинцы гибнут в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Европейский союз. При этом политик обратил внимание европейских стран на то, что существует риск возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что у Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе.