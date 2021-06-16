Шесть военных пострадали при ДТП в Калининградской области

Шестеро военнослужащих пострадали в результате столкновения военного автобуса с трактором в Неманском городском округе Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел около 10.40 в среду, 16 июня, на участке дороги между Лунино и Ульяново. Отмечается, что при ДТП военнослужащие получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время уточняются все подробности произошедшего.

Неманский городской округ расположен на севере области, он граничит с Литвой.

В феврале в подмосковном Одинцово произошло массовое ДТП с участием зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

В январе текущего года сообщалось, что в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье врезался самосвал. В результате ДТП погибли четыре человека и сорок один получил травмы