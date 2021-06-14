Путин прокомментировал расширение НАТО

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, прокомментировал заявление корреспондента Кира Симмонса о том, что НАТО не несет угрозу России и «своего рода, играет в оборону».

«Ничего себе оборона! В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?», — спросил Путин.

Симмонс отметил, что никаких документов о том, что НАТО будет распущено, не существует.

«Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — заявил Путин.

Ранее НАТО заявило, что открыто для диалога с Россией.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».