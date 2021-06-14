Путин прокомментировал расширение НАТО

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, прокомментировал заявление корреспондента Кира Симмонса о том, что НАТО не несет угрозу России и «своего рода, играет в оборону».

«Ничего себе оборона! В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?», — спросил Путин.

Симмонс отметил, что никаких документов о том, что НАТО будет распущено, не существует.

«Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — заявил Путин.

Ранее НАТО заявило, что открыто для диалога с Россией.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».