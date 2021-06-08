Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет. Об этом сообщает портал onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

По данным издания, пилот обстрелянного самолета не пострадал и сумел посадить машину. Но сам истребитель получил серьезные повреждения, отремонтировать его не получится, так как важные элементы конструкции фюзеляжа вышли из строя.

Обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Ранее Минобороны России показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области. Согласно описанию видео, экипажи Су-34 «подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13». Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.