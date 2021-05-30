Первый опытный двигатель многоразовой российской ракеты соберут позже

Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» планируется изготовить и проверить на 2 года позже, чем планировалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную закупку.

Планируется, что испытают данный двигатель уже в ноябре 2025 года.

В мае прошлого года «Роскосмос» заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд руб, который предусматривает изготовление и испытание восьми опытных кислородно-метановых двигателей РД-0169. При этом первый планировалось разработать к ноябрю 2023 года. Остальные три — к ноябрю 2024 года и четыре — к ноябрю 2025 года.

В результате теперь срок окончания изготовления и испытания всех восьми опытных двигателей отложен на ноябрь 2025 года.

Двигатель РД-0169 тягой 85 т разрабатывается на базе демонстрационного двигателя РД-0177.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», чей первый пуск с космодрома «Восточный» намечен на 2026 году, получит многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень. Последняя будет оснащена двигателями РД-0169.

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