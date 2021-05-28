Минобороны закрыло доходы замов Шойгу из-за закона о госзащите

Минобороны опубликовало сведения о доходах военных и гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год. В декларациях не оказалось сведений о доходах заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает РБК.

Всего у главы военного ведомства 12 заместителей.

Отмечается, что из доступа исчезли также декларации заместителей Шойгу с 2017 года.

По данным ведомства, закрытие информации связано с новым изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года о внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Самым богатым из отчитавшихся сотрудников Минобороны в 2022 году стал Андрюшин А.А. (его должность не указана). Доход составил 38,5 млн руб.

Доход главы Минобороны Сергея Шойгу за 2020 год составил 15,9 млн руб., его супруги — 12,3 млн руб.