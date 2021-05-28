Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских вооруженных сил в Нахичевани, ранен один военнослужащий. Об этом сообщается на странице ведомства в Telegram.

«В ночь с 27 на 28 мая наши позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу вооруженных сил Армении с нескольких направлений», — говорится в сообщении азербайджанского министерства.

Отмечается, что в результате обстрелов военнослужащий Эльхан Мурадов получил ранение в плечо. В ведомстве отметили, что ему была оказана первая медицинская помощь, пострадавшего доставили в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.

В Минобороны также сообщили, что азербайджанский спецназ открыл ответный огонь по противнику.

«Мы заявляем, что ответственность за относительное обострение ситуации в районе Нахчывана на армяно-азербайджанской границе целиком ложится на Армению. Мы призываем армянскую сторону воздерживаться от провокаций и других шагов, которые могут обострить ситуацию, и действовать ответственно», — указано в сообщении.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.

Накануне исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.