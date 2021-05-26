Путин оценил выполнение гособоронзаказа в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 99,8%. Об этом он сказал во время совещания с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

По его словам, это хороший показатель.

Путин также отметил, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику.

«С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, хотя вы их поддерживали, так же как и гражданскую часть нашей промышленности», — сказал президент участникам совещания.

Он также отметил, что своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, необходимых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также серийного производства, модернизации, ремонта вооружения и техники.

Кроме того, президент подчеркнул, что впредь также важно поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники по запланированному графику. В первую очередь Путин имел ввиду технику с длительными технологическими циклами производства — для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.